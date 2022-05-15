شاهد.. لاعبة منتخب السعودية تقدم هدية لميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت لاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم، فرح جفري، عن سعادتها البالغة، بلقائها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على هامش زيارته لجدة، بعد أن أصبح سفيرا للسياحة السعودية.



ونشرت فرح على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورا لها مع ميسي وهي تقدم إليه هدية، عبارة عن قميصها مع المنتخب السعودي، وكتبت: "كبرت وأنا أتفرج على إبداع ميسي في الملعب. دائما كان يلهمني كما يلهم الملايين".

وأضافت: "ألهم الملايين بطريقة لعبه وأدائه المبهر. سعيدة جدا أنه اتيحت لي فرصة مقابلة ميسي، وأرحب به كسفير للسياحة في السعودية، وشكرا ألف شكر لكل من دعمني في مشواري الكروي. الحمد لله".

وهو يتجول بصحبة الأميرة السعودية، هيفاء بنت محمد آل سعود، داخل القسم التاريخي من مدينة جدة العريقة المطلة على البحر الأحمر.

وتعد زيارة ميسي للسعودية هي الرابعة بعد أن قاد منتخب بلاده في 2011 في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، قبل أن يشهد حضوره كأس "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين في الرياض، وكانت زيارة "البرغوث" الثالثة للمملكة في 2020 عندما شارك في مواجهة فريقه السابق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التي استضافها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.