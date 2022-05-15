محمد صلاح يكشف موقفه من المشاركة في لقاء ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

طمأن نجم نادي ليفربول محمد صلاح جماهير فريقه باعلان جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة في لقاء "الريدز" وتشيلسي، أمس السبت، في نهائي كأس إنجلترا.



ولم يستطع صلاح إكمال لقاء تشيلسي، الذي انتهى بفوز فريقه بركلات الترجيح 6-5، بعد تعرضه للإصابة، وغادر الملعب في الدقيقة 33.

وكشفت المراسلة الرياضية الشهيرة، كاري براون، في تغريدة لها عبر حسابها في موقع "تويتر" بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، أن صلاح سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي دوري الأبطال.

وقالت: "سألت صلاح هل أنت جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا (ضد ريال مدريد)، فرد علي قائلا: نعم أنا بخير".

وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قال بدوره، إن صلاح "بخير" ويأمل في مشاركته في المباريات مرة أخرى هذا الموسم.

وتتبقى لليفربول ثلاث مباريات هذا الموسم، حيث يواجه ساوثهامبتون وولفارهامبتون في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي قبل أن يختتم موسمه في الـ28 من الشهر الجاري، بمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.