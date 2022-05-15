إدارة الأهلي المصري تعقد اجتماعا طارئا.. بعد تأهل فريقها لنهائي دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يعقد مجلس إدارة نادي الأهلي المصري اجتماعا طارئا عصر اليوم الأحد، لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا المزمع إقامتها في المغرب.



وأشار الأهلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر"، إلى أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منح المغرب شرف استضافة النهائي القاري للعام الثاني تواليا، "ليس عادلا".

وأكد الأهلي في بيانه أن مجلس إدارة فريقه، "سيستعرض في اجتماعه اليوم كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية (على خلفية منح المغرب حق استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا)، وسيقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية".

وكان قرار منح المغرب حق استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال، أثار جدلا واسعا في مصر، حيث اعترض الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم على خوض النهائي في المغرب، وطالبا مسؤولي "الـكاف" بإقامة المباراة في ملعب محايد.

وحجز الأهلي المصري مقعده في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله أمس السبت مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري 2-2 في إياب الدور نصف النهائي، علما بأن الفريق المصري كان قد فاز ذهابا برباعية دون رد.

ويلعب الأهلي في المباراة النهائية مع الوداد المغربي، المتأهل على حساب بيترو كلوب الأنغولي بفوزه عليه 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.