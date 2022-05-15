تعرف على أول تعليق لمدرب ليفربول على إصابة صلاح وفان دايك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يأمل مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، أن يتمكن النجم المصري محمد صلاح، من اللعب مرة أخرى هذا الموسم، بعد أن خرج مصابا في مباراة "الريدز" ضد تشيلسي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



ولم يستكمل صلاح لقاء تشيلسي الذي أقيم أمس السبت، حيث تعرض لإصابة في الفخذ واضطر إلى الخروج في الدقيقة 33، ونزل البرتغالي ديوغو جوتا بدلا منه.

ورغم خروج صلاح، فقد تمكن ليفربول من التتويج بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5.

وبعد المباراة، علق كلوب على إصابة صلاح قائلا: "آمل أن يكون على ما يرام".

وأضاف: "لقد شعر صلاح بشيء ما، بشكل بسيط، أتمنى أن يكون على ما يرام، سنرى".

وشهدت المباراة أيضا خروج قائد دفاع نادي ليفربول، الهولندي، فيرجيل فان دايك، للإصابة، قبل بداية الشوط الإضافي الأول، حيث بدا غير مرتاح وهو يسير.

وقال كلوب عن إصابة المدافع الدولي الهولندي: "يعاني من مشاكل قليلة"، وأضاف أنه يعتقد أن فان دايك "بخير" وسيلعب مرة أخرى هذا الموسم.

ويتطلع ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بالفعل بلقبي كأس الرابطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، وسيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في نهاية الشهر الحالي، وتتبقى له مباراتان في الدوري الإنجليزي، لكنه يحتاج لمعجزة لتحقيق لقب "البريميير ليغ

ويحتل نادي ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، كما أن الأخير يمتلك أفضلية فارق الأهداف +72 مقابل +62 لنادي ليفربول.