ميسي يتوهج في لقاء مونبلييه ويسجل هدفين رائعين (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مضيفه مونبلييه برباعية دون رد، أمس السبت، في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي.



وتكفل ميسي بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6، و20، ثم أضاف مواطنه أنخيل دي ماريا، الهدف الثالث، في الدقيقة 27، وأكمل النجم الفرنسي كليان مبابي الرباعية، في الدقيقة 60.

ورفع ميسي عدد أهدافه في الدوري الفرنسي هذا الموسم إلى ستة أهداف، وتعتبر هذه الحصيلة ضعيفة مقارنة بالأرقام التي كان يسجلها "البرغوث" عندما كان يدافع عن ألون نادي برشلونة الاسباني.

أما باريس سان جيرمان، الذي ضمن في وقت سابق تتويجه بلقب الدوري الفرنسي، فقد رفع رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 43 نقطة في المركز الـ13.