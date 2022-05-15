مؤمن زكريا عريس احتفالات ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي.. شارك صلاح والنجوم فرحة التتويج: ضيف مميز في غرفة ملابس الفريق

الشارقة - اميمة ياسر - خطف النجم المصرى مؤمن زكريا الأنظار فى احتفالات ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة فى تاريخه، بعد فوزه على فريق تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، والتى أقيمت على ملعب "ويمبلى".

وشارك مؤمن زكريا فى احتفالات ليفربول بحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، على هامش تواجده فى العاصمة الإنجليزية، فى رحلة علاجية.

وحرص محمد صلاح على دعوة مؤمن زكريا لحضور نهائي كأس الاتحاد الانجليزي من مدرجات ملعب "ويمبلي".



لفتة رائعة من صلاح مع مؤمن زكريا

ونشر النجم محمد صلاح مقطع فيديو لمؤمن زكريا وهو يحمل الكأس في غرف خلع الملابس في ويمبلي وهو يحتفل باللاعبين الذين احتفلوا به وغنوا من أجله.

وقاد محمد صلاح، نجم الأهلى، إلى غرفة خلع الملابس بعد نهاية مباراة تشيلسي، فى لفتة رائعة، من أجل الاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة فى تاريخ الريدز.

ليفربول يحتفل بمؤمن زكريا

واحتفلت الصفحة الرسمية لليفربول على "تويتر" بمؤمن زكريا ونشرت فيديو صلاح، وكتبت: "ضيف مميز في غرفة ملابس الريدز اللاعب المصري مؤمن زكريا يحتفل مع صلاح ولاعبي ليفربول باللقب الإنجليزي الأعرق".

وتوج النجم المصرى محمد صلاح بسادس ألقابه مع فريق ليفربول، بعد الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى".

وضم محمد صلاح لقب كأس الاتحاد الإنجليزي إلى 5 ألقاب أخرى توج بها مع ليفربول، وهى دورى أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدورى الإنجليزي 2019 - 2020، كاس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية عام 2019 وكأس الرابطة الإنجليزية الموسم الحالى 2021 - 2022.

وتعرض الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للإصابة فى الدقيقة 32 من عمر المباراة تسببت فى استبداله اضطراريا باللاعب البرتغالي دييجو جوتا.

واشتكى محمد صلاح من آلام فى عضلة الفخذ اليمنى تسببت فى عدم قدرته على استكمال المباراة.

أكد النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول جاهزيته لخوض مواجهة مباراة نهائي دورى أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، المقرر لها فى 28 مايو الجارى، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة تشيلسي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت.

ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية تصريحاً لمحمد صلاح حول لحاقه بمواجهة ريال مدريد، قائلا: "بالطبع سأكون متواجدا فى نهائي دورى أبطال أوروبا".