عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تُوج فريق الجيش الملكي بطلا لكأس العرش المغربي للمرة الـ12 في تاريخه عقب الفوز على الاتحاد التطواني في المباراة النهائية.



وفاز الجيش الملكي على الاتحاد التطواني بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، في نهائي كأس العرش المغربي.

وجاءت أهداف الجيش الملكي في الشوط الثاني، بواسطة ديني بورجيس المدافع القادم من الرأس الأخضر، وآدم النفاتي، والبديل عبد الإله عميمي.

ولعب الاتحاد التطواني بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الرابعة، بسبب طرد المهاجم حمزة هنوري، بعد قرار من بشرى كربوب، أول امرأة تدير نهائي هذه المسابقة.

وبذلك يحصد الجيش الملكي لقب كأس العرش المغربي للمرة الأولى بعد غياب 13 عاما، منذ الحصول على اللقب في 2009.

ويعتبر الجيش الملكي هو الفريق الأكثر تتويجا ببطولة كأس العرش المغربي برصيد 12 لقبا، بفارق 3 ألقاب عن الوداد صاحب المركز الثاني.