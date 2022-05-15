عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تُوج فريق ليفربول بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، عقب الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية.



وفاز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعت بينهما، السبت، على ملعب ويمبلي، في المباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة في الوقت الأصلي، الذي شهد خروج النجم المصري محمد صلاح بعد 33 دقيقة فقط بسبب الإصابة.

وبالوصول إلى الوقت الإضافي، خرج لاعب آخر من ليفربول، وهو المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، غير أن ذلك لم يغير من نتيجة المباراة.

وانتهى الوقت الإضافي من المباراة بالتعادل السلبي أيضا، لينتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها ليفربول لصالحه.

وبذلك يُتوج ليفربول بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى بعد غياب 16 عاما، منذ الحصول على اللقب في عام 2006.

الفوز منح فريق ليفربول لقبه الثاني في الموسم الحالي، بعد الفوز بكأس رابطة المحترفين على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا.

ويطمح ليفربول لتحقيق الرباعية خلال الموسم الحالي، حيث ينافس على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني.