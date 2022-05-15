الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حجز الأهلي المصري مقعده في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، على حساب وفاق سطيف الجزائري.



وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف بنتيجة 2-2، السبت، على ملعب 5 يوليو، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق أحمد عبدالقادر في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتراجع الفريق الأحمر للدفاع.

واستغل الفريق الجزائري هذا التراجع بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه أحمد قندوسي في نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل وفاق سطيف الضغط على الأهلي، حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق رياض بن عياد في الدقيقة 61.

ونجح الأهلي في إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق مهاجمه محمد شريف.

ورغم تعادل الأهلي، إلا أنه تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، مستفيدا من الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-0.

وبذلك يتأهل الأهلي للمباراة النهائية للموسم الثالث على التوالي، بعدما نجح في الحصول على اللقب في الموسمين الماضيين.

وسيكون الأهلي على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربي، الذي حجز مقعده في النهائي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي.

يُذكر أن المباراة النهائية ستُقام يوم 30 مايو/آيار الجاري في المغرب.