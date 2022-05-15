شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل القاهرة بعد التأهل لنهائى أفريقيا من الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الأهلي منذ قليل مطار القاهرة قادمة من الجزائر حيث خاض الفريق مباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف أمس السبت بهدفين لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر ليتأهل المارد الأحمر لنهائي البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

ويحصل الأهلى على راحة سلبية اليوم ثم يتدرب غدا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي الاربعاء القادم في بطولة الدوري الممتاز.