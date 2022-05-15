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الأهلى يصل القاهرة بعد التأهل لنهائى أفريقيا من الجزائر

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الأهلي منذ قليل مطار القاهرة قادمة من الجزائر حيث خاض الفريق مباراة وفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا.

 

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف أمس السبت بهدفين  لمثلهما خلال المباراة التى جمعتهما باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر ليتأهل المارد الأحمر لنهائي البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة برباعية نظيفة.

 

ويحصل الأهلى على راحة سلبية اليوم ثم يتدرب غدا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي الاربعاء القادم في بطولة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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