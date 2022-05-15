شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه فاركو فى مهمة انتزاع صدارة الدورى مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فاركو، الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز، ضيفاً ثقيلاً على بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

بيراميدز وصل للنقطة 38 نقطة فى المركز الثانى، جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

وفى المقابل، صعد فاركو للمركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل خمس مرات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

بيراميدز نجح فى تقديم مستويات مميزة تحت قيادة اليوناني جونياس، ويسعى للفوز من أجل انتزاع صدارة الدوري مؤقتا من الزمالك، خاصة أن الفريق حقق ثلاثة انتصارات على التوالى فى الجولات الأخيرة على حساب المقاصة وسموحة والجونة.

بينما يتسلح فاركو، تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو ألميدا، بالفوز الذي حققه على فيوتشر في آخر مباراة بالدوري، خاصة أن هذا الانتصار جاء بعد تعادلين مخيبين للفريق المدجج بالنجوم مع سموحة والمحلة.