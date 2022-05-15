شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصطدم بسيراميكا اليوم لمواصلة الصحوة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الإسماعيلي، فى الرابعة عصر اليوم الأحد، نظيره سيراميكا فى مواجهة قوية باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

الإسماعيلي يدخل المباراة بعدما وصل إلى النقطة 14 ولكن ما زال فى المركز السادس عشر بمناطق الهبوط بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 17 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكها 22 هدفا.

بينما يخوض سيراميكا المواجهة محتلا المركز الثالث عشر بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز، بعدما خاض 18 مباراة حقق 4 انتصارات وتلقى 5 هزائم وتعادل في 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

واستعاد الإسماعيلي توازنه بالفوز في المباراة الأخيرة بديربي القناة على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أول ظهور للمدرب الجديد حمزة الجمل، خاصة أن هذا الانتصار جاء بعد هزيمتين من إنبى وطلائع الجيش على التوالي.

سيراميكا هو الآخر يدخل مواجهة الدراويش منتشيا بالفوز على الجونة بنفس النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الظهور الأول للمدرب الجديد أيضا أحمد سامي، ويعيش الفريق أفضل فتراته هذا الموسم بعدما حقق انتصارين على بيراميدز والجونة وتعادل مع الأهلي في آخر ثلاثة مواجهات.