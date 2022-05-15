شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة دوري الأبطال ويستعد لمواجهة البنك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى ، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباراته مع وفاق سطيف الجزائرى فى إياب نصف نهائي البطولة من أجل التركيز فى مباريات الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهى المباراة التى يتطلع فيها لحصد النقاط الثلاث لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10.