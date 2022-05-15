شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يظهر العين الحمراء للاعبى الزمالك قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، العين الحمراء للاعبى فريقه قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحذر فيريرا لاعبيه من تكرار سيناريو مواجهة إنبى التى خسرها الفارس الأبيض بثنائية ولم ينجح الزمالك فى افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.