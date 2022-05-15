عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.. الأهلي يواصل التصعيد باجتماع عاجل

الأحد 15 مايو 2022

الخليج 365

أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري عن خطوة جديدة بشأن الأزمة المثارة حول ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022.



وتأهل الفريق المصري لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على وفاق سطيف 6-2 في مجموع المباراتين.

وسيلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي، يوم 30 مايو/ أيار المقبل على ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وأثار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المباراة النهائية في المغرب للعام الثاني على التوالي، حفيظة مسؤولي الأهلي.

وأعلنت إدارة الأهلي أكثر من خطوة منها التلويح بتصعيد شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتقديم دعوى قضائية في المحكمة الرياضية الدولية.

كما طلب الأهلي بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصري، لاستضافة نهائي دوري الأبطال في "القاهرة"، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من الكاف.

وبعد التأهل على حساب وفاق سطيف، مساء السبت، أعلن النادي الأهلي عن خطوة رابعة بشأن التصعيد في هذا الأمر، وذلك بعقد اجتماع طارئ، عصر الأحد.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيعقد الاجتماع بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، ومجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم".

وتقرر أن يناقش الخطيب خلال هذا الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال، وإقامتها في نفس الملعب للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر.

كما يستعرض مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية، واتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية.