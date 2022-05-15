شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصري البورسعيدي استعداداته اليوم لمواجهة سموحة فى الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية غداً الاثنين.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها من 17 مباراة، فاز المصري فى 4 مباريات وتعادل فى 8 وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21.

ولم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارت في الدوري العام منذ الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف، حيث خسر بعدها المصري 3 مباريات متتالية، جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والمقاولون بهدفين نظيفين، ثم الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.

وراجع الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني، المباراة الماضية لسموحة، والتي شهدت تفوقاً كاسحاً للفريق السكندري على نظيره الاتحاد في ديربي الإسكندرية، بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى سموحة قبل مباراتهم مع المصري غداً الاثنين.