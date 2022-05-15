شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجهز مروان صحراوى لتعويض سعد سمير فى مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب سعد سمير مدافع فيوتشر عن صفوف فريقه فى اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندري، بعد تعرضه للإيقاف من قبل رابطة الأندية، ويعمل الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة على ماهر على تجهيز مروان صحرواى لتعويض غياب سعد سمير فى اللقاء المرتقب.

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد السلام.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة مباراة فاركو، والتى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز فاركو بهدف نظيف، استعداداً للقاء القادم أمام الاتحاد السكندري.

وكان الاتحاد السكندري قد تغلب على فيوتشر في لقاء الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى فيوتشر إلى تصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات أمام زعيم الثغر للحفاظ على تواجدهع بالمربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

ويطمح فيوتشر للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، حيث حدد النادي هدفه بالتواجد بين الأربعة الكبار بالدوري لضمان اللعب ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها المقبلة.