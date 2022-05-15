شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تعود من الجزائر اليوم بعد مواجهة وفاق سطيف بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى إلى القاهرة اليوم الأحد قادمة من الجزائر بعد مواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى طريقه نحو الحفاظ على اللقب الأفريقي للمرة الحادية عشرة فى تاريخه والثالثة على التوالي.

وغادرت بعثة الاهلى عقب نهاية المباراة من ملعب 5 يوليو إلى مطار الجزائر مباشرة في رحلة العودة إلى القاهرة، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي والسلام قد انتهت بفوز الأهلي برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدف ومحمد شريف هدف.

وترأس بعثة الأهلى العامري فاروق بعد تكليف من محمود الخطيب رئيس النادي، وتضم طارق قنديل عضو المجلس مرافقاً وحسام غالي عضو المجلس ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز الفني واللاعبين المختارين للرحلة.

وسجل الخماسى حسام حسن وصلاح محسن وبدر بانون وعمار حمدى وأكرم توفيق غياباً عن قائمة الأهلى، التي واجهت وفاق سطيف فى الجزائر.