الأهلي المصري يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا



المنامة - ياسر ابراهيم - عبر الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعدما تعادل إيابا، في قبل نهائي المسابقة، بهدفين لمثلهما ومستضيفه وفاق سطيف الجزائري.

وكان الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، قد تغلب في مباراة الذهاب قبل أسبوع، في القاهرة، برباعية نظيفة.

وافتتح أحمد عبد القادر التسجيل للنادي المصري - صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات - بعد ثلاث دقائق من بدء المباراة، التي جرت بملعب 5 جويلية، لكن لاعب سطيف أحمد قندوسي تعادل قبل انتهاء الشوط الأول.

وتقدم الفريق الجزائري - الذي حقق لقب البطولة مرتين من قبل 1988 و2014 - عن طريق لاعبه رياض بن عياد الذي صوب كرة مخادعة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي من إبعادها.

وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع أدرك الفريق المصري التعادل عبر مهاجمه محمد شريف، الذي رفع إجمالي أهدافه في البطولة إلى ستة أهداف، في المركز الثاني خلف تياغو أوزولو مهاجم بترو الأنغولي، الذي ودع البطولة أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وفي الثلاثين من مايو(آيار) الجاري سيواجه الأهلي المصري في المباراة النهائية فريق الوداد البيضاوي المغربي، والذي أقصى بيترو أتليتكو الأنغولي، بنتيجة إجمالية 4-2.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاف، في التاسع من الشهر الجاري أن تقام المباراة النهائية في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، بعدما سحب الاتحاد السنغالي طلبه لاستضافة النهائي ولم يتبقى سوى الطلب المغربي، وهو ما اعترض عليه النادي الأهلي المصري.

وأعلن الأهلي يوم الثلاثاء الماضي عن تقدمه بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبا بتغيير مكان المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح حامل اللقب أن تلك الخطوة منه تأتي لرفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طلب إقامة النهائي في ملعب محايد بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتنافس في نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وأشار الأهلي المصري إلى أنه سيطعن على قرار "كاف" بإقامة المباراة النهائية في المغرب، ويطالب بإجراءات عاجلة للفصل في أزمة مكان إقامة المباراة قبل الموعد المحدد لها.

يذكر أن الكاف قرر في يوليو(تموز) 2019 أن يجري النهائي من مباراة واحدة بدلا من مباراتين، ذهابا وإيايا، كما كان يجري في السابق.

وطبق بالفعل هذا النظام في نهائي نسخة 2020، الذي فاز به الأهلي المصري على حساب مواطنه الزمالك، ونسخة 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والذي جرى على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

(وكالات)