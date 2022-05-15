شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينتظر فرمان جونياس لتحديد صفقات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر إدارة نادى بيراميدز التقرير الذى سيعده اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الكروى الأول، والذى سيكون بمثابة خارطة الطريق التى يسير عليها النادى فى تعاقداته بالموسم الجديد، وكذلك اللاعبون الذين سيتم الاستغناء عنهم سواء لانتهاء عقودهم أو لعدم الرغبة فى استمرارهم أو بسبب التعاقد مع صفقات مميزة فى نفس المركز.

ويدرس تاكيس جونياس، فى الوقت الحالى، كافة الجوانب ويضع جميع اللاعبين تحت التقييم من وجهة نظره، قبل إعداد تقريره وتسليمه للإدارة، التي ستحدد بناءً عليه هل سيتم فتح ملف تجديد اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، مثل أحمد توفيق ومحمد حمدى والمهدى سليمان وأحمد أيمن منصور، أم سيتم السماح لهم بالرحيل المجانى فور انتهاء الموسم.

ويلتقى فريق بيراميدز اليوم، الأحد، مع نظيره فاركو فى التاسعة مساءً، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان بيراميدز حقق الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري، وسجل ثنائية بيراميدز التونسى فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 59 ومحمود صابر فى اللحظات الأخيرة.

هذا الفوز يواصل قطار بيراميدز الانتصارات ويضغط على الزمالك فى صدارة الدورى، حيث ارتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 38 نقطة فى المركز الثانى جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، وعتلى الزمالك الصدارة برصيد 41 نقطة وبفارق مباراة عن بيراميدز، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.