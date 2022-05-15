شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي أمام ميناء دوالا الكاميرونى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره ميناء دوالا الكاميرونى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.
وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره الجمارك النيجيري بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية.
ونجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.
وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد الماضى.