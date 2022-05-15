شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: نحصل على نسبة من انتقال صلاح لأي ناد لكننا نتمنى بقاءه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، النسبة التي سيحصل عليها النادي من قيمة انتقال محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لأي فريق آخر خلال الفترة المقبلة، حال عدم تجديد عقده مع الريدز، موضحا أنه يفضل بقاء اللاعب مع ناديه الإنجليزي إذا كان هذا في مصلحته.
وقال عادل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس: "لو محمد صلاح انتقل لأي ناد آخر، المقاولون العرب سيحصل على نسبة 4% من قيمة الصفقة".
وأوضح المشرف العام على المقاولون العرب: "لو نجاح اللاعب مرتبط بوجوده في ليفربول فعليه أن يستمر وسأكون سعيدًا بذلك، لأننا لو حصلنا على أموال سيتم إنفاقها، لكن صلاح يسطر تاريخًا جديدًا كل يوم".
وأكد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، جاهزيته لخوض مواجهة مباراة نهائي دورى أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، المقرر لها فى 28 مايو الجارى، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة تشيلسي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت.
ونقلت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية تصريحا لمحمد صلاح حول لحاقه بمواجهة ريال مدريد، قائلا: "بالطبع سأكون متواجدا فى نهائي دورى أبطال أوروبا".
وتعرض الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، للإصابة فى الدقيقة 32 من عمر المباراة تسببت فى استبداله اضطراريًّا باللاعب البرتغالي دييجو جوتا.
واشتكى محمد صلاح من آلام فى عضلة الفخذ اليمنى تسببت فى عدم قدرته على استكمال المباراة.