شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: نحصل على نسبة من انتقال صلاح لأي ناد لكننا نتمنى بقاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، النسبة التي سيحصل عليها النادي من قيمة انتقال محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لأي فريق آخر خلال الفترة المقبلة، حال عدم تجديد عقده مع الريدز، موضحا أنه يفضل بقاء اللاعب مع ناديه الإنجليزي إذا كان هذا في مصلحته.

وقال عادل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس: "لو محمد صلاح انتقل لأي ناد آخر، المقاولون العرب سيحصل على نسبة 4% من قيمة الصفقة".

وأوضح المشرف العام على المقاولون العرب: "لو نجاح اللاعب مرتبط بوجوده في ليفربول فعليه أن يستمر وسأكون سعيدًا بذلك، لأننا لو حصلنا على أموال سيتم إنفاقها، لكن صلاح يسطر تاريخًا جديدًا كل يوم".