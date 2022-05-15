شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: سنواجه الزمالك على استاد القاهرة.. ولن نقف أمام طموحات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن مباراة فريقه المقرر لها الثلاثاء المقبل أمام الزمالك ستكون على استاد القاهرة، موضحا أن الطلائع لم يتلق أي إخطار من رابطة الأندية بتغيير الملعب.

وقال المهدي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس: "لا نمانع من نقل المباراة لكن لم يصلنا أي شيء، ونستعد للعب في أي ملعب، ونستعد لكل مباراة".

وعن عروض رحيل مهند لاشين عن صفوف الطلائع قال مدير الكرة: "الاستغناء عن لاعب أو بيعه حق لمجلس الإدارة، الفترة الحالية نركز على موقف الفريق بالدوري، لن نقف أمام طموحات اللاعبين ومستقبلهم".

وأضاف المهدي: "أسعار اللاعبين المتصاعدة في الفترة الأخيرة تجبنا على اللجوء لقطاع الناشئين، بحيث تكون التدعيمات مختلطة بين المواهب الصاعدة واللاعبين المتواجدين في أندية الدوري الأخرى.

وتابع: "نهتم بقطاع الناشئين، ولدينا مواهب من مواليد 2001 و2002، ونسعى لاكتشاف العديد من المواهب، لدينا حارس متميز مثل محمد بسام قضى 14 سنة مع الطلائع ونتمنى له التوفيق في خطواته الجديدة".

وختم: "محمد بسام لاعب حر، لم يحسم مستقبله ووجهته المقبلة، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".