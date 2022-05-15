شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى جديد لـ شيكابالا لتحديد موقفه من مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الزمالك، لاختبار طبى جديد من أجل تحديد موقفه النهائي من مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما غاب عن مباراة إنبى الأخيرة بسبب الإجهاد العضلى.

ويواصل شيكابالا برنامجه التأهيلي والعلاجي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزة للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك سقط فى أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح فى افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه باستاد القاهرة، وتلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.