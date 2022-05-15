شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري: الروح سر الفوز على الأهلي.. ونسعى لإهداء دوري السوبر للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد أحمد، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بفوز فريق كرة السلة على الأهلي اليوم في رابع مباريات نهائي دوري السوبر.

وقال محمد أحمد، في تصريحات تليفزيونية: "لم نفعل شيئا حتى الآن، سعداء بالفوز والعودة والإدارة المميزة من أحمد مرعي مدرب الفريق، ولكن مازال هناك مباراة فاصلة نريد تحقيق الفوز خلالها".

وأضاف: "الروح كانت سر الانتصار على الأهلي في مباراة اليوم، ونسعى لحصد اللقب من أجل إهدائه لجماهير الإسكندرية، ومجلس إدارة الاتحاد دوما ما يدعم فريق السلة بشكل خاص ويعمل على ظهوره بشكل مميز".

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن مجلس الإدارة يدعم بشكل كامل عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رغم الهزيمة الأخيرة من سموحة بخماسية مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال: "قررنا توقيع بعض الخصومات على اللاعبين، كما تم الإعلان عنها من جانب مجلس الإدارة عقب مباراة سموحة، ومجلس إدارة الاتحاد السكندري يدعم بشكل كامل عماد النحاس، ويثق في قدراته على إعادة هيبة الاتحاد مرة أخرى".

وكشف كواليس غضب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، من حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وقالا: "لا يوجد شك في أن حسام عاشور نجم كبير، ولكن صادفه سوء حظ في الاتحاد، من خلال إصابته بالصليبي".

وتابع: "وبعد عودته من الإصابة لم يشارك بشكل أساسي وطالب خلال جلسة جمعته بمحمد مصيلحي بمستحقاته ورئيس النادي رد وقتها بأنه ليست لديه مشكلة ولكنه طالب بعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية، ولكن حسام عاشور انقطع عن التدريبات وقدم شكوى ضد الاتحاد السكندري ".

وختم حديثه قائلا: "مصيلحي كان غاضبا للغاية من حسام عاشور لكونه أول لاعب يشكو نادي الاتحاد السكندري، رغم أنه لم يمانع حصوله على مستحقاته بشكل كامل ولكن بعودته إلى التدريبات، وفي النهاية نريد حل الأمور بشكل ودي مع اللاعب".