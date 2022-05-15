شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل: الأهلي يحتاج أكثر من 5 لاعبين جدد في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يعاني من نقص عددي في بعض المراكز، الأمر الذي يتطلب إجراء صفقات من العيار الثقيل وضم ما يقرب من 5 لاعبين جدد في الموسم الجديد.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحات تليفزيونية، إن هناك تقصيرا من الأهلي واتحاد الكرة في ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه لولا هذا التقصير لم يستطع الاتحاد الأفريقي اتخاذ قرارا بإسناد تنظيم المباراة النهائية لدولة المغرب.

وأضاف عبد الجليل، إن الأهلي قادر على تحقيق الفوز على الوداد في المغرب، والعودة إلى القاهرة بكأس أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

نجح النادى الأهلى في التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائرى 6 /2 بمجموع مباراتى نصف النهائي، وللمرة الثالثة على التوالي.

وتحلم جماهير النادى الأهلى بالتتويج باللقب الثالث على التوالي، بعدما حقق اللقب الأول على حساب الزمالك في 2020 وكايزر تشيفيز الجنوب أفريقى 2021، وسيلتقى الوداد المغربى في هذا العام.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

سجل للأهلي أحمد عبد القادر وتعادل لوفاق سطيف أحمد القندوسي، قبل أن يضيف رياض بن عياد هدف أصحاب الأرض الثاني، وأحرز محمد شريف هدف التعادل للأهلي وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6 / 2، حيث فاز في موقعة الذهاب برباعية نظيفة وتعادل في موقعة الإياب بالجزائر بنتيجة 2 / 2.