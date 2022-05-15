الامارات | محمد صلاح يضرب أروع مواقف الإنسانية.. دار الإفتاء المصرية تعلق (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يضرب أروع مواقف الإنسانية.. دار الإفتاء المصرية تعلق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب النجم المصري محمد صلاح، أجمل مواقف الإنسانية وجبر الخواطر بما فعله عقب فوز فريقه ليفربول على تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك بعدما قام بدعوة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا إلى المباراة والاحتفال معه بلقب الكأس.



ونجح ليفربول في التتويج بثاني ألقابه بفوزه على تشيلسي 6-5 بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن، وقام محمد صلاح والذي خرج مصاباً من الشوط الأول في المباراة بسبب الإصابة، بموقف إنساني رائع وأجمل مواقف جبر الخواطر عندما قام بدعوة لاعب الأهلي المصري السابق مؤمن زكريا، دون علم أحد وجعله يحتفل مع لاعبي فريق ليفربول داخل غرفة خلع الملابس وقام كل اللاعبين بالدوران حول لاعب الأهلي الذي تواجد على كرسي متحرك سعيداً بهذا الموقف الرائع.

ونال الفيديو الذي انتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعية في مختلف دول العالم إشادة كبيرة بموقف اللاعب المصري، ليصل الأمر إلى دار الإفتاء المصرية التي علقت بشكل رسمي على موقف اللاعب المصري عبر حسابها الرسمي في موقع "توتير" وقالت: "الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة.. بل هي منهج حياة".

وكان ليفربول قد حقق ثاني ألقابه الموسم الحالي في انتظار المباراة النهائية المصيرية أمام ريال مدريد، إضافة إلى انتظار تعثر مانشستر سيتي من أجل محاولة التتويج بلقب الدوري.

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