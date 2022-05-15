عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مؤمن زكريا يحتفل مع صلاح وزملائه بكأس إنجلترا

الأحد 15 مايو 2022

الخليج 365

حضر مؤمن زكريا، لاعب كرة القدم المصري الذي يعاني مرضا نادرا أجبره على التقاعد، احتفالات ليفربول بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، من داخل غرفة ملابس الفريق.



ونشر نجم ليفربول محمد صلاح على "إنستجرام"، صورة تجمعه بزكريا، لاعب الأهلي السابق الذي كان جالسا على كرسي متحرك، ومقطع فيديو لاحتفالهما مع لاعبي "الريدز" بالكأس.

وكان زكريا يستأنف علاجه في لندن، حيث وجه له صلاح الدعوة لحضور المباراة في ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية.

وتفوق ليفربول على تشلسي عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بمباراة شهدت خروج صلاح مصابا في الشوط الأول.

وبعد معاناة طويلة، اكتشف الأطباء إصابة زكريا بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو شكل من أشكال الأمراض العصبية ويؤثر سلبا على معظم حواس الإنسان.