أول تصريح لمحمد صلاح عن إصابته في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

‏أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أنّ خروجه عند الدقيقة الثالثة والثلاثين من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي جاء بناءً على خشيته من تفاقم إصابة شعر بها في العضلة الضامة.‬

وأشار صلاح في تصريح لمراسل قنوات «بي إن سبورتس» في لندن إلى أنّ ذلك لن يمنعه من الاستعداد والجاهزية للمباراة النهائية المرتقبة أمام ريال مدريد على مستوى المشهد الختامي لدوري أبطال أوروبا مع التنويه لضرورة انتظار نتائج الفحص الطبي للاطمئنان على مسار الإعداد للفترة المتبقية من مباريات الموسم.

واستبدل صلاح مع الدقيقة الثالثة والثلاثين من مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت لصالح الريدز بركلات الترجيح 6-5 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.