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إبراهيم حسن : سجلت هدفا في ريال مدريد قبل ما محمد صلاح يتولد

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الشارقة - اميمة ياسر - وجه إبراهيم حسن، أسطورة دفاع منتخب مصر، رسالة لوم لمحمد صلاح نجم على تصريحاته ضد نادي وعن الانتقام من الميرينجي في نهائي .

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية:"في المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا سوف اساند ريال مدريد بدون تفكير.

وواصل:" أعشق الريال واشجعه دائما حتى وإن لعب ضده شقيقي حسام حسن سأشجع الريال".

وأضاف:"سجلت هدفا في ريال مدريد قبل ميلاد صلاح، ولا يجب على نجم ليفربول أن يستفز جمهور الريال".

وأتم:" ما قاله صلاح سوف يؤثر على حظوظه اذا كان مرشحا للانضمام للنادي الملكي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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