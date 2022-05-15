شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: أخشى من ترشيح بكاري جاساما في نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، عن خوفه من تعيين الجامبي بكاري جاساما حكما لمواجهة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية: "مستوى وفاق سطيف متواضع بالنسبة للأهلي، وخوض المباراة النهائية في المغرب لدوري أبطال أفريقيا أصبحت تجعل الأهلي حظوظه 50% مثل الوداد".

وأضاف: "أخشى من تعيين بكاري جاساما حكما لمواجهة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال الأفريقي وإذا قام كاف بتعيين جاساما في النهائي سيؤكد ذلك أن كاف يوجه البطولة للوداد".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، يحتاج إلى "قرصة ودن" بسبب ثقته الزائدة، والأهلي لديه مشاكل فنية، ولا نريد أن نغفل عن الأخطاء الدفاعية بعد تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي".

وتابع: "هناك فارق كبير في المستوى بين اللاعب الأساسي والاحتياطي بالأهلي، وأيمن أشرف هو البديل الأمثل لتعويض ياسر إبراهيم، وأفضل أيمن أشرف في التواجد بنهائي دوري الأبطال الأفريقي بشكل أساسي، وعبد المنعم يحتاج إلى قرصة ودن بسبب الثقة الزائدة".

ونجح النادى الأهلى في التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائرى 6 /2 بمجموع مباراتى نصف النهائي، وللمرة الثالثة على التوالي.

وتحلم جماهير النادى الأهلى بالتتويج باللقب الثالث على التوالي، بعدما حقق اللقب الأول على حساب الزمالك في 2020 وكايزر تشيفيز الجنوب أفريقى 2021، وسيلتقى الوداد المغربى في هذا العام.