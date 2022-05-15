شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين عن دعم صلاح لمؤمن زكريا: "إنسان وفخر للمصريين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أنه لا يخشى على فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في المغرب أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال ياسين، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المساندة الإعلامية للأهلي ضرورية قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

وأضاف: "الأهلي معتاد على الضغوط الجماهيرية، ويعلم كيفية الفوز في مثل تلك الأجواء لا أخشى على الأهلي في المغرب".

وعن احتفال مؤمن زكريا مع محمد صلاح نجم ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "صلاح إنسان، وفخر للعرب بالفعل، وأتمنى شفاء مؤمن زكريا بشكل سريع فهو قادر على العودة إلى تألقه في الملاعب مرة أخرى".

نجح النادى الأهلى في التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائرى 6 /2 بمجموع مباراتى نصف النهائي، وللمرة الثالثة على التوالي.

وتحلم جماهير النادى الأهلى بالتتويج باللقب الثالث على التوالي، بعدما حقق اللقب الأول على حساب الزمالك في 2020 وكايزر تشيفيز الجنوب أفريقى 2021، وسيلتقى الوداد المغربى في هذا العام.

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

سجل للأهلي أحمد عبد القادر وتعادل لوفاق سطيف أحمد القندوسي قبل أن يضيف رياض بن عياد هدف أصحاب الأرض الثاني، وأحرز محمد شريف هدف التعادل للأهلي وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6 / 2، حيث فاز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة وتعادل في موقعة الإياب بالجزائر بنتيجة 2 / 2.