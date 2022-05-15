شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين لموسيماني قبل النهائي الأفريقي: "استخدم سياسة التدوير بعقل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، على تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

قال ياسين، في تصريحات تليفزيونية: "تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال متوقع، منذ المباراة الأولى، ولكن أنصح موسيماني بتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهة الوداد أمام جماهيره".

وأضاف: "فريق الوداد لن يكون سهلا على ملعبه، ولا بد من تجهيز اللاعبين بشكل جيد من جانب موسيماني، لا بد من تجهيز لاعبي الأهلي بدنيا بالشكل الأمثل واستخدام سياسة التدوير لا بد أن تكون بعقل قبل النهائي الأفريقي، خاصة أن الأهلي سيخوض بعض المباريات في الدوري قبل موقعة الوداد".

وطالب نجم الأهلي السابق، بتحضير لاعبي الفريق الأول لكرة القدم نفسيا قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، قائلا: "على لاعبي الأهلي التركيز بالشكل الأمثل في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "العامل النفسي يعد أمرا مهما للغاية قبل مواجهة الوداد، ولا بد أن يجلس موسيماني مع اللاعبين ويحضرهم نفسيا هذا سيكون له دور كبير للغاية قبل مواجهة الوداد في النهائي".

وختم حديثه قائلا: "الأهلي يمتلك تاريخا كبيرا، والخطيب يساهم بشكل مميز في تحضير اللاعبين نفسيا من خلال سفره مع البعثة، الخطيب دوما ما يعقد الجلسات مع النجوم قبل المباريات الكبرى والمصيرية ويحفزهم على تقديم الأفضل".