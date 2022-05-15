شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: حسام حسن لا يقارن بلاعب آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إبراهيم حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن شقيقه حسام حسن لا يقارن بأي لاعب آخر، قائلا: "حسام حسن كان هداف منتخب مصر في بطولة أمم 98 بسبعة أهداف من إجمالي 9 أهداف لمنتخب مصر في البطولة".

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية: "لو كان أي لاعب تاني غير حسام حسن كانوا عظموا له، حسام حسن كان يستحق أكثر من ذلك، خاض الكثير من المباريات في مصر وخارجها ولديه خبرات كبيرة، ولا يقارن تاريخيا بغيره من لاعبي الكرة.

وأشار لاعب الاهلي والزمالك السابق، إلى أن رحيله هو وشقيقه عن تدريب الاتحاد السكندري جاء في صالحهما، وقال: "كانت لدينا عروض خلال فترة تدريب الاتحاد السكندري، ولكن التزامنا مع الفريق السكندري جعلنا نرفض.. من ضمن هذه العروض كان الاسماعيلي".

وأضاف: "الاتحاد السكندري كان يرى أن رحيلنا قرار في مصلحته، ولكن في الحقيقة إنه كان في صالحنا، كنا نعاني من ضغوط كبيرة، خاصة أنه كان مطلوبا منا تقديم أفضل شيء ممكن من اجل الجماهير.. والجاي مفهوش عاطفة".

وأوضح أن كيروش كان عصبيا وتعرّض للكثير من العقوبات خلال تواجده مع المنتخب المصري، موضحا أن لو كان حسام حسن، المدير الفني، وتعرض للطرد وأدار النهائي في بطولة أفريقيا من المدرجات لكان تعرض للمحاكه الجنائية.

وتابع، إن العصبية لم تكن سببا رئيسيا في ابتعاد حسام عن المنتخب، مؤكدا أن هناك شخصا داخل اتحاد الكرة لا يرغب في وجود حسام وإبراهيم داخل المنتخب المصري.

وعن نهائي أوروبا بين الريال والليفر أضاف: "هشجع الريال مهما كان منافسه، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا سوف اساند ريال مدريد بدون تفكير، لأني أعشق الريال وأشجعه دائما حتى إن كان شقيقي حسام حسن يلعب لصفوف المنافس".

وعن تصريح محمد صلاح ضد ريال مدريد قال: "ما قاله صلاح سوف يؤثر على حظوظه إذا كان مرشحا للفريق الإسباني".