شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف إصابات لاعبي الأهلي بعد مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، موقف الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق الأحمر هلال مباراتهم ضد وفاق سطيف الجزائري، والتي جمعتهما مساء السبت في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال طبيب الأهلي، في تصريحات لقناة النادي، إن ياسر إبراهيم اشتكى من شد بسيط في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحوصات في أول مران للأهلي عقب العودة إلى القاهرة، وسيجري أشعة والتشخيص المبدئي إصابة بسيطة ولا تدعو للقلق.

وأضاف: "أليو ديانج شعر بآلام بسيطة في الركبة وخرج من الملعب قبل أن نطمئن عليه وعاد إلى الملعب للاطمئنان على حالته، ولكن الإصابة بسيطة أيضا".

وتابع: "عمرو السولية كنا مسافرين وأجرينا له برنامج تجهيز مكثف وقطعنا شوطا كبيرا في التأهيل والعلاج الطبيعي وراضي عن النتيجة التي وصل لها وعودة مشاركته في مباراة وفاق سطيف لم يكن محسوما من قبل الجهاز الطبي، ولكن سيكون جاهزا من الفترة القادمة".

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

سجل للأهلي أحمد عبد القادر وتعادل لوفاق سطيف أحمد القندوسي قبل أن يضيف رياض بن عياد هدف أصحاب الأرض الثاني وأحرز محمد شريف هدف التعادل للأهلي، وبهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 6 / 2 ، حيث فاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة وتعادل في موقعة الإياب بالجزائر بنتيجة 2 / 2.