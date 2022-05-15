شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر: سنحارب على بطولة أفريقيا.. ولدينا مباريات مهمة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، عن سعادته بعد الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا: "كان فيه أداء رجولي من كل اللاعبين وبداية المباراة أراحتنا بعد تسجيل الهدف الأول ورفع عنا الضغط ولعبنا كرتنا ولكن كنا نفقد الكرة على فترات نتيجة بعض الإجهاد من بعض اللاعبين".

وقال عبد القادر، في تصريحات لقناة الأهلي: "حققنا النتيجة المطلوبة منا في مباراة وفاق سطيف وصعدنا إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي".

وأضاف: "كل تركيزنا منصب في خدمة الأهلي وليس أنا فقط وعليّ مساعدة الفريق واللعب بشكل جيد وأتمنى أن استمر على هذا المستوى وتطوير الأشياء التي تنقصني، أقول للجماهير انتظرونا في النهائي".

وتابع: "قبل لعب النهائي لدينا مباريات مهمة في الدوري ونحتاج التركيز فيهم ونأخذهم بالتدرج من أجل تحقيق الستة نقاط".

واختتم: "في المباراة النهائية سنلعب بكل تركيزنا للمحاربة على البطولة ومرينا بكل المراحل الصعبة وأعتقد اللاعبين على قدر المسئولية وأتمنى التوفيق يكون حليفنا والبطولة من نصيبنا".