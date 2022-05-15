شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر: سنضم 25 لاعبا في قائمة مباراتي غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام، مدرب منتخب مصر، إن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال سيختار ما 25 لاعبا استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا.

وأضاف حسام في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: كل ما أثير فى الأيام الماضية حول تصريحات ايهاب جلال فى ضم 40 لاعبا فى القائمة النهائية، تم فهمها بالخطأ وقائمة ال40 سيتم اختيار من بينهم القائمة النهائية.

وتابع: "الجهاز الفني لمنتخب مصر على تواصل مستمر مع المحترفين، وباب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين".

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة إيهاب جلال، حضور مباراة الإسماعيلي وسيراميكا ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها عصر اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية.

يأتي ذلك فى إطار سياسته بمتابعة الفرق خلال المسابقات المحلية والأفريقية من أجل التعرف على إمكانات جميع اللاعبين قبل بداية مشواره رسميا مع الفراعنة.

ويبدأ منتخب مصر مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن مؤخرًا الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال ويعاونه محمد شوقي مدربا عاما وأحمد حسام مدربا وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمي.