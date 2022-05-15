شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ عن أزمة نهائي أفريقيا: القرار متروك لإدارة الأهلي.. ولا ألوم الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سؤالا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على خلفية إقامة نهائي إفريقيا بالمغرب للمرة الثانية على التوالي، قائلا: "بطرح سؤالي لأي دولة في العالم هل هناك دولة في العالم تستضيف نهائي بطولة قارية مرتين على التوالي".

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أنا لا ألوم الوداد أنا أوجه سؤالي لمسئولى الاتحاد الأفريقي لماذا يقام النهائي في المغرب للمرة الثانية على التوالي وكان المرة التي سبقتهما بالقرعة ووارد اقامته في المغرب أيضا".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "أنا لا أعلق على القرارات، هذا أم متروك لإدارة النادي، وهناك اجتماع يحدد الموقف تجاه هذه القرارات؟".

وضرب النادي الأهلي موعد مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما تأهل على حساب وفاق سطيف فيما وصل الوداد المغربي على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولى.

وتأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي «كاف» قد أعلن عن إقامة المباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا مساء الإثنين الموافق 30 من شهر مايو الجاري.