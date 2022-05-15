شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: جماهير الجزائر أعطتنا درسا في الروح الرياضية ولعبنا مباراة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بالصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي بنتيجة 6 / 2.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "الأهلي لعب مباراة جيدة في الجزائر، ولكن وفاق سطيف فريق جيد واستحوذ على الكرة فى اوقات كثيرة من المباراة سطيف ويجيد لعب كرة القدم ومعه مدرب أوروبي جيد".

وأضاف: "لم نلعب مباراة الإياب معتمدين على نتيجة مباراة الذهاب فقط بل أتينا لتحقيق نتيجة إيجابية ولدينا خبرات اللعب بقارة إفريقيا وهذا ساعدنا على تحقيق التعادل في الجزائر".

وتابع: "أبدو مرهقا اليوم لأنني مريض منذ يومين، ولذلك أحب أن أشكر سامى قمصان لحفاظه على قوام الفريق والتدريبات الفنية وإجادته إدارة الفريق في آخر يومين بالجزائر".

واستطرد: "الجماهير الجزائرية أعطتنا درس فى الروح الرياضية وتقبل الهزيمة فى عدة لقطات من المباراة، وكانت علاقتها جيدة مع لاعبي الأهلى وتحيتها وتصفيقها للاعبي الفريق المنافس رغم خروج فريقها".

واختتم: "ما حدث درس جيد وكذلك تحيتها للاعبي فريقها بعد الهزيمة والخروج من نصف النهائي وأنا كجنوب أفريقي بلدي لديها علاقة جيدة مع دولة الجزائر كذلك".