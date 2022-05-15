شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد: أثق في تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا ويجب نسيان أزمة الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طاهر أبو زيد، نجم الأهلى السابق، إنه يثق في قدرة لاعبى الفريق الأحمر على التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، مشددا على ضرورة نسيان أزمة ملعب النهائي الأفريقي حتى لا تُفقد اللاعبين تركيزهم.

وأضاف طاهر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس1" مع الإعلامى سيف زاهر، أن الفوارق الفنية بين الأهلى وفرق أفريقيا واضحة، مشيرا إلى أن لاعبى الأهلى يتفوقون في الخبرة وعدد المباريات التي لاعبوها في أفريقيا.

وعاتب أبو زيد موسيمانى، المدير الفني لفريق الأهلى، بسبب جلوس محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر، على دكة البدلاء قائلا: "شريف مهاجم قوى ومؤثر وغير مقبول جلوسه احتياطيا؛ لأن هذا الأمر يؤثر على الفريق ونفسية اللاعب وجلوس احتياطيا لغز كبير يحتاج إلى تفسير".

وأضاف نجم الأهلى السابق:" الأهلى أصبح على مشارف التتويج بلقب أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وسيتحقق ذلك بروح الفانلة الحمراء وخبرات اللاعبين التي أثق فيها بشكل كامل وأنه سيكونوا على قدر المسئولية".

وتابع أبو زيد:" يجب إغلاق ملف ملعب نهائي أفريقيا حتى لا يتأثر اللاعبين بالسلب ويجب دعم الإعلام الرياضى لهم حتى يتوجوا باللقب عوضا للجمهور المصرى على الإخفاق الذى تعرض له المنتخب الوطنى في الفترة الماضية".

أشار أبو زيد إلى أن موسيمانى يجب أن يكون كل تفكيره في الفترة القادمة في كيفية التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد للمرة الثالثة على التوالي خصوصا أن الدورى ما زال طويلا ولن يتم حسمه في الفترة الحالية.

واختتم أبو زيد حديثه عن فريق وفاق سطيف قائلا: "فريق متوسط المستوى كان كل هدفه يحقق فوز معنوى أمام الأخلى ولكن الهدف الأول الذى سجله الأهلى أحبط معنوياتهم وضمن للفريق التأهلى للنهائى الأفريقي".