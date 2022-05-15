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القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري هذا الموسم بإقامة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يصطدم الإسماعيلي بسيراميكا في مباراة قوية، بينما يلتقي بيراميدز مع فاركو، ويواجه إنبى نظيره المقاولون العرب.

يستدرج الإسماعيلي في الرابعة عصر اليوم، الأحد، نظيره سيراميكا فى مواجهة مليئة بالقوة والإثارة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 15 / 5 / 2022 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 15 / 5 / 2022

في المباراة الثانية، يستقبل فريق المقاولون العرب نظيره إنبى المنتشى بالفوز على الزمالك فى المباراة الأخيرة بالدوري، وتُلعب المباراة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة بالدوري هذا الموسم. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 15 / 5 / 2022 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 15 / 5 / 2022

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 15 / 5 / 2022

وفى المباراة الثالثة، يحل فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز ضيفا ثقيلا على بيراميدز فى التاسعة والنصف مساءً باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.