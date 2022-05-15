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سامي قمصان: خرجنا بتعادل مُرضٍ أمام وفاق سطيف.. والأهلي حقق المطلوب

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القاهرة - سامية سيد - وجه سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي، التهنئة للاعبي وجماهير وإدارة النادي بعد تخطي دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والوصول للمباراة النهائية. 

وقال قمصان: «فريق وفاق سطيف الجزائري مميز وقدم أداءً جيدًا، ولكن تركيز لاعبي الأهلي كان حاضرًا في لقاء اليوم، ولهذا خرجنا بتعادل مرضٍ ويحقق أهدافنا بالوصول إلى النهائي». 

وأضاف المدرب العام: «لدينا مسؤولية كبيرة كجهاز فني ولاعبين في المباراة النهائية ونتمنى الظهور في أفضل حالة وتحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي».

وعن إقامة المباراة النهائية على ملعب الوداد المغربي قال قمصان: «نحن نمثل النادي الأهلي ودورنا هو السعي لتقديم أفضل ما لدينا في أي ملعب وأمام أي منافس».

وأتم قمصان حديثه: «نتمنى التوفيق في النهائي لإسعاد جماهير الأهلي الداعمة لنا في كل الأوقات ونقدم لهم إنجازًا يليق بحجم المساندة والدعم الذي تقدمه هذه الجماهير الوفية للفريق».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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