شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل مطار الجزائر في طريق العودة للقاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الأهلي إلى مطار الجزائر بالعاصمة الجزائرية، استعدادا لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقلهم في طريق العودة إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مباراته ضد وفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على وفاق سطيف بنتيجة 6 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب بعدما فاز في مباراة الذهاب برباعية نظيفة قبل أن يتعادل في موقعة الإياب بهدفين لكل فريق.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والخامسة عشر في تاريخه.

يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا للخمرة العاشرة في تاريخه وعلى بعد خطوة من التتويج بالنجمة الإفريقية الحادية عشرة.

وساهم موسيماني في فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين الأولى على حساب الزمالك في نسخة 2020 والثانية على حساب كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي في نسخة 2021.