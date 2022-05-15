شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا ينشر صورة مع محمد صلاح من احتفال كأس الاتحاد الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، صورة تجمعه مع محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول خلال احتفال الثنائى بكأس الاتحاد الإنجليزى.

فى سياق متصل حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي مع النجم مؤمن زكريا من ملعب ويمبلى، فى مفاجأة سعيدة كشف عنها الفرعون عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وحرص محمد صلاح على دعوة مؤمن زكريا لحضور نهائي كأس الاتحاد الانجليزي من مدرجات ملعب "ويمبلي".

وشارك الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، فى احتفالات فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "ويمبلي" بضربات الترجيح بنتيجة 6-5.

وعلى الرغم من خروج محمد صلاح مصابا إلا أن اللاعب تواجد مع زملائه ورفع كأس المسابقة العريقة فى نسختها رقم 150.