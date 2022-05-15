شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايي: انتقالي للزمالك وارد.. وشيكابالا أفضل لاعب بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جونيور أجايي، لاعب النصر الليبي الحالي، والنادي الأهلي السابق، أنه يسعى دائما للعب في أقوى الأندية وأعلى المستويات في كرة القدم.

وقال أجايي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "انتقالي للزمالك أمر وارد وليس مستحيلا، ولا أعرف ما يخبئه المستقبل لي، ولكن التفاوض مع الزمالك حاليا مجرد شائعات".

وأضاف: "ليس هناك شيء مستحيل في كرة القدم، ودائما ما أسعى الانتقال لأفضل الاندية".

وعن لافتة محمد صلاح مع مؤمن زكريا: "محمد صلاح رسم البسمة على وجه مؤمن من خلال الاحتفال معه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وأسعى دائما للاحتفال على طريقته".

وأكد لاعب النصر الليبي الحالي، والنادي الأهلي السابق، أنه يتمنى تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري هذا الموسم، متوقعا فوز الفريق بمعظم مبارياته المقبلة.

وأضاف: "عبد الله السعيد ومعلول وأفشة أفضل من لعبت بجوارهم، وكان هناك تفاهم بيني وبينهم بشكل كبير داخل الملعب.. ومحمود عبد الرازق شيكابالا أفضل لاعبي الزمالك، وزيزو يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق، وبن شرقي وأبوجبل أيضًا مميزان".

وأوضح لاعب النادي الأهلي السابق، أنه لا توجد أزمة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر، وذلك على الرغم من وضعه لي على قائمة الانتظار، قائلا: "أهنئ موسيماني دائما بالفوز بالألقاب مع الأهلي، وعلاقتي به لا علاقة برأيه لي في كرة القدم".

وختم: "محمود الخطيب أسطورة كبيرة، وأتمنى له صحة جيدة دائما، وهو يدعم الفريق دائما لتحقيق المزيد من النجاحات والألقاب".