شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر: تواصلنا مع محمد صلاح بعد إصابته أمام تشيلسي وهو بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام، مدرب منتخب مصر، إن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال له روتين عمل يومي منذ تولي قيادة الفريق، مشيرا إلى أنهم يسعون لكسب الوقت قبل مباراتي تصفيات أفريقيا.

وأضاف حسام، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تواصلنا مع محمد صلاح بعد إصابته في مباراة تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي، هو أكد أنه بخير وأن الإصابة ليست كبيرة".

وتابع: "الجهاز الفني لمنتخب مصر على تواصل مستمر مع المحترفين، وباب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين".