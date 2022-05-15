شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: كيف يتم ترشيح ملعب محمد الخامس لنهائي أبطال أفريقيا 3 مرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني كان يعلم أن مباراته مع وفاق سطيف صعبة وليست سهلة، ونتيجة مباراة الذهاب لم تسهلها، بل صعبتها، ولدينا تفكير آخر بعد الصعود للمباراة النهائية.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية: "العلاقة عالية مع شعب الجزائر وكل الفرق داخل القارة".

وأضاف عبد الحفيظ: "اتحطت تساؤلات بدون أي داعٍ أيا كان موقف إدارة الأهلي واحنا كفريق سنستعد للمباراة النهائية والوداد حضر 5 نصف نهائي وثاني فريق في الأرقام بعد الأهلي وآخر 6 سنوات متواجد في نصف النهائي أو النهائي وهو ا يؤكد أنه فريق كبير".

واختتم: "يبقى سؤال أنه لا يوجد نهائي قاري يلعب على ملعب واحد 3 مرات متتالية، خاصة أن محمد الخامس كان مرشحا لاستضافة نسخة 2020 وتم إجراء قرعة بنه وبين استاد القاهرة قبل أن يفوز به استاد القاهرة".