شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يعود للقاهرة اليوم.. ويشارك في مران الأهلي بعد العودة من الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، خبرا سارا للجماهير الحمراء، بعدما أعلن وصول المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، إلى القاهرة اليوم الأحد، بعد فترة غياب طويلة قضاها في بلاده بسبب شكواه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وابتعاده عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.

أكد طبيب الأهلي في تصريحات لقناة النادي أن بدر بانون سيصل القاهرة اليوم الأحد ويبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية، بعدما قطعا شوطا كبيرا من التأهيل في بلاده بالمغرب.

أوضح أبو عبلة أن بانون سيشارك في تدريبات الأهلي بدءا من أول مران يخوضه الفريق الأحمر عقب العودة من الجزائر بعد الانتهاء من مباراته ضد وفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب بانون عن المشاركة مع الأهلي منذ ديسمبر الماضي، حيث تعد مباراة السوبر الأفريقي ضد الرجاء المغربي هي آخر مباراة خاضها المدافع المغربي مع الفريق الأحمر.