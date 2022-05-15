لقطة الموسم.. لاعبو ليفربول يحتفلون بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا بعد دعوة محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - ألموجز

حرص الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزي، مع النجم مؤمن زكريا، من داخل غرفة خلع ملابس فريقه بملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن.

وتداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصلاح وهو يشارك في الاحتفال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي رفقة لاعبي ليفربول ومؤمن زكريا الذي ظهر وهو يجلس على كرسي متحرك.

وكان ليفربول قد نجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على منافسه فريق تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "ويمبلي".

وبهذا الفوز، يحقق ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، ليتساوى مع تشيلسي الذي يملك نفس العدد من الألقاب.