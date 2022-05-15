في الطريق إلى الـ 11.. الأهلي يعبر وفاق سطيف ويضرب موعداً مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل النادي الأهلي رسمياً إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب 5 يوليو، في إياب نصف نهائي البطولة القارية.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على وفاق سطيف في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأهلي وي السلام" بالقاهرة الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ 30 من مايو الجاري، على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.

وكان الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بدأ الأهلي المباراة بقوة، حيث سجل أحمد عبد القادر الهدف الأول في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بعد تمريرة ثنائية مع بيرسي تاو تم بها ضرب خط دفاع وفاق سطيف.

وفي الدقيقة 45، نجح أحمد كندوسي في تسجيل هدف التعادل لوفاق سطيف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم سكنت مرمى الشناوي.

وفي الشوط الثاني، نجح رياض بن عياد في تسجيل الهدف الثاني لوفاق سطيف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61، سكنت على يسار محمد الشناوي حارس الأهلي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، نجح محمد شريف في إدراك التعادل للأهلي بعد تمريرة سحرية من بيرسي تاو لينفرد بالمرمى ويسددها لتسكن شباك وفاق سطيف.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

فيما بدأ وفاق سطيف المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سفيان خدايرية.

الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – عبد الكريم نيمديل – هواري فرحاني.

الوسط: عبد القادر بوطيش – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.